De Smaakpolitie-presentator Rob Geus, YouTuber Kalvijn, zangeres Shary-An Nivilac en catwalkcoach Mariana Verkerk zijn toegevoegd aan het kandidatenteam van de twintigste reeks van Expeditie Robinson.

Geus vertelt in gesprek met NU.nl dat hij voor de vierde keer voor het programma gevraagd werd en dat hij nu eindelijk ruimte zag om mee te doen.

Een motivatie voor Geus' deelname is dat veel mensen door zijn rol als presentator van De Smaakpolitie en Red mijn vakantie een bepaald beeld van hem in hun hoofd hebben. "Het is weleens leuk om te laten zien dat Rob ook kan wennen aan andere dingen. Daar is dit programma perfect geschikt voor."

Ter voorbereiding van zijn deelname heeft Geus meer gesport en in de bossen van Hoenderloo survivaltraining gehad. Ook paste hij zijn dieet aan. "Dichter bij het vertrek viel dat wel op voor mijn omgeving, wat helemaal lastig werd toen er een filmpje uitlekte waarop ik te zien was op een Thais vliegveld."

Geus, die in De Smaakpolitie horeca keurt op hygiëne, had geen moeite om zijn schone thuisomgeving te verlaten. "Ik heb een knop omgezet. Ik dacht ook niet aan mijn gezin, niet aan luxe."

Hoelang de presentator het volhoudt in het programma weten we pas na 1 september, als Robinson van start gaat. "Het zal me altijd bijblijven", zegt Geus over zijn ervaring. "Het was heerlijk om van de buitenwereld te zijn afgesloten en dat het belangrijkste waar je je druk over maakt een bananenblad is, waar je niet op mag staan omdat je anders 's avonds niet zacht ligt."

'Al mijn content van tevoren gemaakt'

YouTuber Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma) had geen diepgewortelde wens om mee te doen aan Robinson, maar zegde zijn deelname aan het programma toe omdat hij al zes jaar achtereen werkt. "Zelfs op vakantie neem ik mijn werk mee, ik heb altijd mijn telefoon bij me. Ik was benieuwd hoe ik ben onder zulke barre omstandigheden."

De 23-jarige YouTuber plaatst twee video's per week en heeft vooruitgewerkt voor de periode dat hij in het buitenland was. "Video's, Instagram-posts en -Stories, alles heb ik van tevoren gemaakt. Het was verschrikkelijk veel werk", lacht Boerma.

De sfeer in het kandidatenteam was volgens Boerma goed. "Ook omdat je met z'n allen in hetzelfde schuitje zit. Iedereen is nerveus en vindt het spannend, dat schept een bijzondere band."

De YouTuber heeft naar eigen zeggen geen conflicten gehad met medekandidaten. "Ik ben niemand in de haren gevlogen. Ik vond de expeditie zelf wel zwaarder dan gedacht, maar daar kun je je ook niet op voorbereiden."

Eerste seizoen dat gepresenteerd wordt door Kaj Gorgels

De eerste aflevering van Expeditie Robinson wordt op zondag 1 september om 20.00 uur uitgezonden. Het programma zal zestien weken lang te zien zijn en er zullen in totaal twintig deelnemers meedoen, die allen bekende Nederlanders zijn.

Eerder werd al bekend dat radio-dj Frank van der Lende, YouTuber Onnedi (echte naam Dionne Slagter), Dolly Dots-zangeres Anita Heilker en RTL Nieuws-verslaggever Jaap van Deurzen komend seizoen strijden om de titel Robinson.

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en voormalig deelnemer Kaj Gorgels, die de presentatie overneemt van Dennis Weening. Het is de eerste keer dat het programma wordt uitgezonden op RTL 4. Voorheen was Expeditie Robinson op RTL 5 te zien.