Piet Paulusma is naar eigen zeggen nog steeds met Omroep MAX in gesprek over een eigen weeritem. In de uitzending van RTL Boulevard vertelt de weerman, die in februari zijn contract bij SBS niet verlengd zag worden, dat hij "meerdere aanbiedingen" heeft.

"Er wordt nog steeds met MAX gesproken", vertelt de 62-jarige weerman, die tot eind dit jaar het weer op SBS presenteert.

"Dus dat zou het kunnen zijn. Ik weet niet waar we terechtkomen, maar wel dat er aanbod is." Volgens RTL Boulevard-verslaggever Buddy Vedder vertelde Paulusma dat het gaat om een online weeritem.

In april liet Omroep MAX-baas Jan Slagter weten nog steeds met Paulusma in gesprek te zijn over een mogelijke rol in het programma Tijd voor MAX. NU.nl is in afwachting van een reactie van Slagter.

'Kan niks veranderen aan keuze SBS'

In het interview vertelt de weerman ook dat hij nog steeds moeite heeft met de keuze die SBS heeft gemaakt.

"Ik heb niet geschopt, niet geslagen. Het is de keuze van de zender, die past bij zijn beleid en visie. Daar kan ik niks aan veranderen."

Voorlopig wil Paulusma nog blijven doorwerken. "Met pensioen kan en wil ik nog niet. Ik laat het rustig nog even doorgaan."

Paulusma sinds februari weg bij SBS

Begin februari werd bekend dat het contract van de 62-jarige weerman bij SBS niet wordt verlengd. Hij is al 23 jaar verbonden aan SBS6. Productiemaatschappij Talpa wil een ander soort weerberichten gaan verzorgen. Hiervoor zijn RTL-meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka aangetrokken.

Kort daarna liet Slagter weten te overwegen Paulusma aan zijn zender te verbinden.

"Er zijn natuurlijk een hoop haken en ogen", stelde Slagter destijds. "Maar het voornemen is wel om eruit te komen. Piet is een fenomeen, iedereen kent hem en houdt van hem. En ik denk dat hij erg goed op zijn plaats zou zijn bij Omroep MAX."