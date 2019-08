Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Ik Vertrek

20.30-21.30 uur op NPO1

De bar in Spanje draaide ondanks de onuitputtelijke inzet van Nico en Sylvia na een aantal maanden nog maar net break-even. Kunnen ze inmiddels goed leven van de bar, of hebben ze het harde werken opgegeven?

Documentaire: Bultruggen: Een Detectiveverhaal

21.00-22.00 uur op NPO2

In september 2015 werden Tom Mustill en een vriend in hun kajak bijna verpletterd door een 30 ton zware bultrug in de Baai van Monterey. Het duo overleefde het incident maar net. Door zijn bijna-doodervaring vraagt documentairemaker Mustill zich af of het dier hen bewust aanviel. Hij keert terug naar Californië en ontmoet er andere slachtoffers die gelijksoortige incidenten overleefden en walvisexperts die de dieren door en door kennen.

Natuurdocumentaire: Big Cats

19.05-20.00 uur op NPO1

Geen enkel ander dier spreekt meer tot onze verbeelding dan de kat. Het is een meesterlijk roofdier en tegelijkertijd de lieveling van de mens. In deze documentaire worden enkele bijzondere soorten gevolgd. In Tanzania bestuderen we het groepsgedrag van de leeuw, in Sri Lanka gaan we op zoek naar de kleinste kat ter wereld en in Canada zitten we de mysterieuze lynx op de hielen.

Misdaadserie: Silent Witness

21.30-22.30 uur op NPO1

Wanneer Luisa Herrera, een voormalige co-assistent van Nikki in het Lyell Centre, het loodje legt, vertrekt Nikki naar Mexico voor haar begrafenis. Het lichaam in de kist is echter niet van Luisa. Terwijl Nikki op zoek gaat naar de plek waar Luisa zich wél bevindt, trapt ze in de val van een machtig drugskartel.

Film: The 13th Warrior

20.25-22.35 uur op Veronica

De dichter Ahmed (Antonio Banderas) wordt verliefd op de mooie echtgenote van een rijke koopman. De koopman laat zijn nieuwe rivaal Ahmed door de kalief tot ambassadeur van een onherbergzame streek benoemen. Op weg naar zijn post komt Ahmed een groep Vikings tegen, wiens barbaarse gewoonten hem aanvankelijk met walging vervullen. Als de blonde krijgers naar huis worden teruggeroepen, blijkt dat Ahmed de door een orakel voorspelde dertiende krijger is.

