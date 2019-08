Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Meer dan goud

21.35-22.25 uur op NPO1

Hij was krap vier toen hij leerde schaatsen op de ijsbaan van Dalfsen, maar was geen natuurtalent. Toch schreef Erben Wennemars acht wereldtitels en twee bronzen olympische medailles op zijn naam. Hij dankt zijn succes aan zijn enorme doorzettingsvermogen, maar die eigenschap had een keerzijde.

Muziekprogramma: Sterren Muziekfeest op het plein

20.35-21.35 uur op NPO1

Het podium van het Sterren Muziekfeest op het Plein staat in Waalwijk. Zon of geen zon, tijdens de Sterren Muziekfeesten stijgt de gemiddelde temperatuur flink. Jan Smit en verschillende Nederlandse artiesten, onder wie Frans Bauer, René Froger & Samantha Steenwijk, OG3NE, André Hazes en vele anderen trakteren het publiek en de kijker op een zwoele, muzikale zomeravond.

Realityserie: The Family Chantel

22.20-23.10 uur op TLC

Het drama van deze explosieve familie gaat verder. Kunnen Chantel en Pedro de voortdurende vete tussen hun families opzij zetten en hun tumultueuze relatie laten werken?

Misdaadserie: Springvloed

00.15-2.05 uur op NPO3

In 1990 wordt op het strand van het Zweedse Nordkoster bij volle maan een gruwelijke moord gepleegd op een jonge vrouw. Politieagente in opleiding Olivia krijgt de opdracht de moord te bestuderen. Als ze erachter komt dat haar overleden vader aan het oorspronkelijke onderzoek werkte, raakt Olivia geobsedeerd door de zaak.

Film: The Hateful Eight

20.25-23.10 uur op NPO3

Premiejager John Ruth (Kurt Russell) is met voortvluchtige Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) op weg naar een dorpje dat luistert naar de naam Red Rock om haar voor het gerecht te slepen. Onderweg komen ze twee mannen tegen, ex-majoor en berucht premiejager Marquis Warren (Samuel L. Jackson) en Chris Mannix (Walton Goggins), een zuiderling die beweert de nieuwe sheriff van het dorp te zijn. Vanwege een hevige sneeuwstorm worden ze gedwongen te schuilen in 'Minnie’s Haberdashery', een tussenstop die zich bevindt op een bergpas. Regie is in handen van Quentin Tarantino.

