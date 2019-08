Peter van der Vorst vindt Jan de Hoop een geschikte kandidaat voor de presentatie van een op een Amerikaans model gebaseerde ontbijtshow, laat de programmadirecteur van RTL weten aan RTL Boulevard.

De 64-jarige nieuwslezer vierde op woensdag zijn dertigjarige jubileum bij het RTL Ontbijtnieuws. Hoewel De Hoop zijn werkzaamheden als nieuwslezer aan het einde van het jaar gaat afbouwen naar drie dagen per week, sluit hij niet uit andere klussen op zich te nemen.

Zo zou De Hoop mogelijk de presentatie van een nieuwe ontbijtshow, een idee van Van der Vorst, op zich nemen. De programmadirecteur stelt echter wel dat de focus van RTL eerst op de avondprogrammering ligt, voordat er nieuwe shows voor de ochtend worden uitgewerkt.

De Hoop is enthousiast over het mogelijke nieuwe programma. "Ik zou het heel leuk vinden", aldus de nieuwslezer. "Er zijn altijd wel sponsors te vinden denk ik. Als het nieuws maar wel een belangrijke rol blijft spelen. Want mensen willen als ze 's ochtends naar hun werk gaan graag weten wat er gebeurd is." Hij blijft geheimzinnig over de mogelijkheid om nog andere programma's te presenteren. "Misschien, je weet maar nooit."

De Hoop is van plan nog zeker twee jaar het RTL Ontbijtnieuws drie ochtenden per week te presenteren.