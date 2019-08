Martien Meiland, bekend door Ik Vertrek en de populaire realityserie Chateau Meiland, is binnenkort te zien in een nieuw programma op SBS. De realityster zou het gezicht worden van het nieuwe programma Cash or Trash.

Meiland onthult dit nieuws woensdag in Weekend, maar hij kan hierbij nog niet specificeren wat voor soort programma het wordt. "Ik heb eerlijk gezegd alweer veel te veel verteld. Ik weet namelijk niet eens of al bekend mocht worden dat ik het ging presenteren", aldus Meiland.

Ook Talpa laat in een reactie aan NU.nl nog weinig los. "We zijn inderdaad bezig met een nieuw format waar Martien Meiland een rol in speelt. Op dit moment kunnen we daar verder nog geen details over prijsgeven."

Vanaf 26 augustus is er al een nieuwe reeks te zien van Chateau Meiland, de realityserie rondom Meiland die met zijn familie een bed and breakfast in Frankrijk opzet. De logeerplek is door de populariteit van het programma al volgeboekt tot eind 2020.

Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 al mee met het programma Ik Vertrek, waarin ze een kasteel om wisten te bouwen tot een succesvol hotel. Na twee jaar besloot de familie wegens heimwee terug te keren naar Nederland.