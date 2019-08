Filemon Wesselink gaat voor BNNVARA een nieuw programma maken waarin hij twaalf vluchtelingen volgt die vanwege oorlog en geweld hun land hebben verlaten. In Grenzeloos Talent zal de presentator in beeld brengen hoe deze twaalf mensen proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen en hun droombaan te vinden.

Het programma laat zien hoe de vluchtelingen gesprekken voeren met mogelijke bedrijven, stage lopen en onderzoeken wat ze moeten doen om een baan te vinden die bij hen past.

"Het is ongekend ellendig wat de deelnemers van Grenzeloos Talent allemaal meegemaakt hebben", vertelt Wesselink over zijn nieuwe programma. "Maar ik denk wel dat het een fout is dat ze vaak alleen gezien worden als slachtoffer, het zijn bovenal mensen met enorm veel potentie."

Wesselink ontdekte tijdens de opnames dat "'de vluchteling' waar we het altijd over hebben, helemaal niet bestaat". "Het zijn namelijk ook allemaal hele verschillende type mensen, met verschillende achtergronden en verschillende competenties en talenten."

Grenzeloos Talent zal vanaf 22 augustus om 21.30 uur te zien zijn bij BNNVARA op NPO3.