Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: De Noodcentrale

21.25-22.30 uur op SBS6

Een vrouw belt 112 omdat haar beste vriendin het leven niet meer ziet zitten; het overlijden van haar moeder is haar te veel geworden en ze wil niet meer verder. De politie zet alles op alles om de vrouw te vinden. In Maastricht komt een melding over een dronken bestuurder binnen. Meerdere omstanders proberen te voorkomen dat hij verder rijdt, maar ze hebben er een flinke kluif aan.

Dramaserie: The Resident

22.25-23.20 uur op FOX

Op zijn eerste dag als co-assistent wordt de wat naïeve Devon Pravesh (Manish Dayal) geconfronteerd met de keiharde realiteit van de hedendaagse medische zorg. De briljante, maar bikkelharde Conrad Hawkins (Matt Czuchry) neemt hem onder zijn hoede en leert hem onconventionele behandelmethoden.

Comedyserie: Eigen kweek

20.50-21.35 uur op Één

Vier jaar nadat hun eenmalige marihuana-akkertje werd aangelegd, kabbelt het leven van de familie Welvaert weer voort in deze Vlaamse serie. De ontmoeting met 'den Ollander' is een vage herinnering. Tot 'de broer van den Ollander' opeens op de stoep staat. Hij wil weten wat er met de centen van zijn broer is gebeurd.

Film: All the President's Men

21.15-23.30 uur op Canvas

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1972 brengt journalist Bob Woodward van The Washington Post, gespeeld door Robert Redford, verslag uit over een inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten in Watergate-hotel in Washington. Het lijkt een onbeduidend voorval en het verbaast Woodward dan ook dat topadvocaten worden ingezet om de beklaagden te verdedigen. Woodward en zijn collega Carl Bernstein (Dustin Hoffman) krijgen van hun hoofdredacteur de opdracht om de zaak verder uit te spitten.

Film: Jackie Brown

20.30-23.45 uur op Veronica

De stewardess Jackie Brown (Pam Grier) wordt gepakt tijdens het smokkelen van geld voor haar baas. Ze krijgt een aanbod om met de politie samen te werken om de wapenhandelaar waar ze voor werkt te kunnen pakken. Ze ontmoet Max Cherry (Robert Forster), die haar borgsom betaalt. Ze besluiten een plan te smeden waarmee ze de partijen tegen elkaar uit kunnen spelen.

