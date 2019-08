Al dertig jaar lang staat Jan de Hoop (64) in de vroege ochtend paraat bij het RTL Ontbijtnieuws om Nederlanders bij te praten over de laatste gebeurtenissen. Woensdag viert hij zijn jubileum met een stuk taart op het werk en een etentje met zijn man.

Ga je na al die jaren nog met evenveel plezier naar je werk?

"Op de dagen dat ik ga - het wordt wel steeds zwaarder, dat vroege opstaan - ga ik zelfs met meer plezier. Het loopt allemaal wat geolieder nu. In het begin was het pionieren, maar nu is het een geoliede machine."

Welke momenten uit de afgelopen dertig jaar staan je het meest bij?

"Dat zijn helaas wel de minder leuke momenten, zoals de dood van Conny Mus (de RTL-correspondent overleed in 2010 aan een hartstilstand, red.) en onze cameraman Stan Storimans (hij overleed in 2008 in Georgië, red.). Dat waren hele grote dieptepunten. En een van de hoogtepunten was, hoe gek dat misschien ook klinkt, de Golfoorlog. In die tijd hadden we RTL Z nog niet en moesten wij zes, zeven, acht uur achter elkaar presenteren. Dan moet je laten zien wat je kunt, alles moet live. Breaking news is altijd het leukst om te doen. Soms heb je correspondenten in een uitzending en dan voer je ook wel een gesprekje, maar dan gaat het toch vaak om voorgekookte vragen."

Zijn er collega's die al even lang bij RTL werken?

"Nee, niet meer. Wel bijna zo lang, maar ik ben degene die er het langst zit. Ik ben samen met Loretta Schrijver begonnen. Zij zit er nu weer, maar is wel een tijdje weggeweest. Irene Moors is ook ongeveer tegelijk begonnen, maar zij is ook weg."

Hoe komt het denk je dat mensen niet meer zo lang bij dezelfde werkgever blijven?

"Iedereen wil voortdurend nieuwe uitdagingen. Ik ben misschien een beetje saai wat dat betreft. Hoewel: het nieuws is wel elke dag weer een uitdaging."

Ga je nog iets speciaals doen om je jubileum te vieren?

"Ja. Het leukste vind ik dat ik vanavond met mijn man uit eten ga. En hier op werk nemen we een kop koffie met een stuk taart."