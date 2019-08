Jan Mulder heeft de overstap gemaakt van de Vlaamse publieke omroep naar de commerciële Vlaamse zender VTM. Volgens de oud-voetballer zal hij niet lang herinnerd worden bij zijn oude werkgever.

"De VRT heeft nog een tegenvoorstel gedaan, maar ik ben redelijk avontuurlijk ingesteld. We zijn in grote vriendschap uit elkaar gegaan, ze hebben dat keurig gedaan. Ach, in een paar weken tijd ben ik daar weer vergeten", aldus de 74-jarige Mulder in de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Mulder was voor de VRT onder meer voetbalanalist, een functie die hij ook voor de VTM-zender Q2 zal invullen. Volgens verschillende media ging er een hoop geld gemoeid bij Mulders overstap, maar die geruchten zwakt hij zelf enigszins af.

'Ik was een beetje onzeker'

"Dat ik zo'n mooi contract kon tekenen, is niet dankzij mijn handigheid in onderhandelen. Als voetballer was ik ook al zo. Wanneer meneer Vanden Stock van Anderlecht me op zijn brouwerij riep voor een nieuw contract en een bedrag noemde, gaf ik beleefd een hand en ging ik weg. En ook nu heb ik mijn huid niet duur verkocht."

Volgens Mulder was vooral de timing van VTM doorslaggevend: "Mijn contract bij de VRT was afgelopen. En ook al was dat niet het geval, het leek me niet onlogisch dat de VRT met mij wilde stoppen in het kader van vernieuwing en verjonging. Toen de VRT me wou spreken, had VTM al gebeld en was ik al met een voorzichtig gesprekje begonnen. Ik was een beetje onzeker, wellicht door mijn leeftijd waarop niets nog zeker is."