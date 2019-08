1,4 miljoen mensen hebben maandagavond de eerste aflevering gezien van Denkend aan Holland. In het nieuwe programma van Omroep MAX varen André van Duin en Janny van der Heijden vier routes in delen van het land.

Omroep MAX had sowieso een goede maandagavond: We zijn er bijna op NPO1 is het best bekeken programma, met 1,7 miljoen kijkers. Ook MAX Vakantieman staat hoog in de dag top 25, met 1,34 miljoen kijkers.

Het nieuwe seizoen van Veronica Inside werd door 515.000 mensen bekeken. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp keerden terug voor een nieuw seizoen, waarin nu ook Wim Kieft een van de vaste analisten is.

Naast We zijn er bijna en Denkend aan Holland staat ook het NOS Journaal van 20.00 uur in de dag top drie. Naar de nieuwsuitzending keken 1,67 miljoen mensen.