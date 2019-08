Na een zomerstop van bijna twee maanden keren Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen maandagavond twee keer per week terug met een nieuwe reeks van Veronica Inside. NU.nl vraagt aan presentator Genee wat we van het nieuwe seizoen kunnen verwachten en of de mannen wederom hun ongezouten meningen zullen geven.

Wat kunnen we verwachten van het nieuwe seizoen?

"Ik kan er nu iets spectaculairs van maken, maar je kunt verwachten wat je in de voorgaande seizoenen ook hebt gezien. Johan heeft zich voorgenomen dat hij weer alles moet kunnen zeggen."

Daar sluit de rest van het VI-team zich bij aan. "We vergelijken ons met het dorpje waarin stripfiguren Asterix en Obelix wonen in Gallië, dat is overgenomen door de Romeinen maar waar de inwoners verzet tegen bieden. We gaan ons niet buigen of aanpassen omdat sommigen dat willen."

Dit seizoen voegt Wim Kieft zich bij het team van analisten. Waarom is de keuze op hem gevallen?

"Wim is een beetje onze verloren zoon. Destijds (toen VI nog werd uitgezonden op RTL, red.) kon hij geen goed contract bij ons krijgen en is hij een paar jaar naar Ziggo gegaan. Wim is heel karakteristiek en is een belangrijk onderdeel van een zeer beperkte familie, waarbij weinig mensen willen horen of passen."

Recentelijk werd bekend dat VTBL, de voetbaltalkshow van Humberto Tan, geen tweede seizoen krijgt. Is het lastig om een dergelijk programma te maken?

"De markt is vol, er zijn best veel voetbalprogramma's. Het is lastig om in een nieuwe markt een plaats te veroveren. Ons team is bij toeval ontstaan en heeft een redelijk unieke sfeer, ook wat tempo en energie betreft. Zoals John de Mol al zei: VI is geen format, maar is ontstaan doordat drie mensen toevallig bij elkaar kwamen."

Genee kon het programma van Tan wel waarderen. "Ik vond het best een aardig programma. Het nadeel van VTBL is dat ze wedstrijdbeelden niet mochten gebruiken. Als je anderhalf uur praat over voetbal, is het wel lekker als je er ook beelden bij hebt. Als je de situatie bespreekt maar niets laat zien, zit je toch een beetje in het luchtledige te praten."

Vorige maand werd ook duidelijk dat er een nieuw seizoen komt van je talkshow Café Hendriks en Genee, die vanaf 27 oktober weer te zien is. Derksen uitte eerder flinke kritiek en zei dat de talkshow af moet van alle "tierelantijntjes", zoals de Nederlandstalige muziek die erin te horen is. Ga je dit advies opvolgen?

"Toevallig begon Johan er net weer over. Laat ik het zo stellen: over twee weken gaan we evalueren wat beter kan en welke basisonderdelen goede potentie hebben. Nu is Johan ook geen fan van het Nederlandse lied, in tegenstelling tot Hélène en ik. Ik vind dat een talkshow op zondag best wat losser mag, we gaan nog even kijken waar precies de grens ligt."