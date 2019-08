De tweede aflevering van Zomergasten heeft zondagavond 278.000 kijkers getrokken, blijkt maandag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De seizoensstart met John van den Heuvel trok een stuk meer kijkers. Deze aflevering was goed voor 647.000 kijkers.

De uitzending met Bervoets eindigde op de negentiende plek in de top 25 van de best bekeken programma's. De schrijfster en columniste praatte in Zomergasten onder meer over haar schrijverschap en de pijn die ze heeft door haar bindweefselaandoening.

"Nu zit ik vol adrenaline, want het is spannend. En ik heb koffie en pijnstillers, dus nu voel ik dat niet per se, maar ik ga morgen niet heel veel doen", vertelde ze onder meer aan presentatrice Janine Abbring.

Het best bekeken programma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur waar 1,6 miljoen mensen naar keken. De top drie wordt gecompleteerd door Studio Sport Eredivisie (bijna 1,4 miljoen kijkers) en de Grand Prix van Hongarije (ruim 1,3 miljoen kijkers), waarbij Max Verstappen als tweede eindigde.