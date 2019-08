Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Actieserie: Six

21.20-23.00 uur op FOX

Na de aanslag op Rip Taggart zint het mariniersteam Six op wraak. De groep slaat de handen ineen met CIA-agente Gina Cline, die zelf ook nog een appeltje te schillen heeft met het jihadistische netwerk van Michael Nasry. Het spoor leidt het team naar de grens met Rusland, waar ze alles op alles moeten zetten om een derde wereldoorlog te voorkomen.

Dramaserie: Maltese

22.10-00.05 uur op Canvas

Politiecommissaris Dario Maltese keert voor een bruiloft terug naar zijn geboortedorp op het Sicilië van de jaren zeventig, dat wordt overspoeld door maffiosi. Wanneer de bruid en bruidegom worden doodgeschoten, raakt de agent betrokken bij een onderzoek waarbij de invloed van lokale maffia steeds duidelijker wordt.

Natuurdocumentaire: The Secret Life of the Zoo

21.30-22.35 uur op SBS6

De populatie zwarte neushoorns is de laatste jaren drastisch afgenomen door de praktijken van stropers. Om te voorkomen dat de diersoort uitsterft, neemt Chester Zoo deel aan een fokprogramma.

Film: The Conjuring

20.30-22.45 uur op Veronica

Ed en Lorraine Warren, onderzoekers naar paranormale gebeurtenissen, worden ingeschakeld door een gezin dat door een duistere aanwezigheid in hun afgelegen boerderij geterroriseerd wordt. The Conjuring werd in 2013 een van de best bezochte horrorfilms aller tijden. Later kwam er een vervolg en meerdere spinoffs.

Film: Annabelle

22.45-00.45 uur op Veronica

Eerste spinoff uit de populaire The Conjuring-reeks, waarbij de naargeestige pop Annabelle centraal komt te staan. John Form denkt met het stuk speelgoed een mooi cadeau gevonden voor zijn zwangere vrouw Mia, maar daar blijkt hij zich lelijk op te verkijken.

