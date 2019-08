Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Comedyserie: Flack

21.15-22.55 uur op NPO 3

Robyn werkt in de Londense pr-wereld. Als de beroemde kookboekenschrijver Anthony Henderson in een schandaal verwikkeld dreigt te raken, is het aan Robyn om de schade beperkt te houden.

Talkshow: Veronica Inside

20.30-22.20 uur op Veronica

Nu de Eredivisie-trein weer is vertrokken, staan Wilfred, Johan en René te trappelen om al het (voetbal-)nieuws van scherp commentaar te voorzien. En er is transfernieuws: het team wordt dit jaar uitgebreid met Wim Kieft, die Ziggo Sport verruilt voor Veronica.

Realityprogramma: Trouwen in het buitenland

20.30-21.30 uur op SBS6

Orchideeënkweker Danny en zijn aanstaande Sefanja weten het zeker; ze zijn 'Ibizamensen'. Dat ze er nog nooit geweest zijn is bijzaak, zij moeten en zullen 'Ibiza style' trouwen.

Reportageserie: Denkend aan Holland

22.15-23.00 uur op NPO 1

Heel Holland Bakt-boegbeelden Janny van der Heijden en André van Duin gaan ons land vanaf het water ontdekken. De twee maken onder meer een koninklijke tocht over de rivier De Linge en gaan op asperge- en ansjovistocht in West-Brabant.

Film: The Mummy

20.30-23.00 uur op NET5

Avonturier Rick O'Connell stuit per toeval op de ruïnes van Hamunaptra, de stad der doden. In de langvergane stad ligt niet alleen een enorme goudschat verborgen, de stad is tegelijk de rustplek voor de kwaadaardige hogepriester Imhotep. Samen met de Egyptoloog Evelyn en haar broer Jonathan betreedt Rick de stad. Ze zijn echter niet alleen. Een groep Amerikaanse schatzoekers is hetzelfde van plan, niet wetend dat ze hiermee de geest van de wraakzuchtige priester weer tot leven brengen.

