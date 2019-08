Journalist Willem Jan van de Wetering, die onder meer het muziektijdschrift Hitkrant oprichtte, is op 72-jarige leeftijd overleden, meldt het vakmediaplatform Spreekbuis.nl.

Van de Wetering overleed op 27 juli in Zwolle.

Voordat de journalist in 1974 het muziektijdschrift Hitkrant oprichtte, werkte hij voor Het Parool, De Amersfoortse Courant, Het Brabants Dagblad en Muziek Parade. Ook was hij werkzaam bij het televisieprogramma Elixer en het radioprogramma Uitlaat.

Van de Wetering verdiende ook zijn sporen in de muziekwereld: zo was hij manager van meerdere bands, waaronder Greenfield & Cook. In 1980 werd hij directeur van platenmaatschappij Carrère waar hij onder anderen Luv, Babe, Frizzle Sizzle en Roberto Jacketti & the Scooters onder contract had.

In 1987 begon de journalist de uitgeverij Centerbooks, waarna hij in 1990 de overstap maakte naar Uitgeverij Strengholt. In 1993 werd Van de Wetering directeur van Radio Noordzee. In 1994 startte de journalist Uitgeverij Andromeda.

De laatste jaren werkte Van de Wetering als trainer, coach en schrijver.