Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Bakprogramma: Bake You Rich

19.00-20.00 uur op TLC

In Bake You Rich nemen vier onbekende patissiers het tegen elkaar op om aan Buddy en zijn team te laten zien dat hun taart niet zou misstaan in de webshop.

Documentaireserie: Superhospital

18.10-19.00 uur op Eén

In deze eerste aflevering volgen we de energieke spoeddokter Dan. Hij helpt een jongen met een mysterieuze, maar heftige aandoening, en reanimeert een oudere man na een hartaanval. De ervaren hoofdverpleegster Jayne helpt James en Zehir, die last hebben van ontwenningsverschijnselen. Caroline, verpleegster op de chemotherapieafdeling, ontmoet Zoie, een moedige en inspirerende patiënte.

Sportdocumentaire: Andere Tijden Sport

23.05-23.55 uur op NPO1

Een onnavolgbare schaar, een mysterieuze blik. Een virtuoze linksbuiten. Nummer 11, Piet Keizer, met Ajax winnaar van drie Europa Cups. Ruim twee jaar geleden overleed hij, de voetbalwereld achterlatend met een hoop onbeantwoorde vragen over zijn onzekerheid en nukkigheid. Wie was hij toch?

Film: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

20.30-23.00 uur op Veronica

De avontuurlijke archeoloog ontmoet de jonge Mutt Williams, die hem om hulp vraagt. Mutts moeder Marion en Indy's oude studiegenoot Harold Oxley werden door de Russische KGB ontvoerd nadat ze een uniek en kostbaar artefact hadden ontdekt. Met een gecodeerde boodschap als enige aanknopingspunt reizen Indiana en Mutt af naar een nieuw avontuur in Zuid-Amerika.

Film: The Hours

23.25-1.15 uur op NPO2

Drie vrouwen worden diepgaand beïnvloed door het boek Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Ten eerste Clarissa Vaughn (Meryl Streep), een lesbische vrouw die zich voornamelijk bezighoudt met de zorg van haar aan aids lijdende ex Richard. Vijftig jaar daarvoor leefde Laura (Julianne Moore), die door het lezen van het boek haar ongelukkigheid onder ogen moet zien. Ten derde is er de schrijfster Virginia (Nicole Kidman), die we zien tijdens het schrijven van Mrs. Dalloway.