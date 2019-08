Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: The Rookie

20.30-22.20 uur op Net5 (dubbele aflevering)

De dorpse aannemer John Nolan (Nathan Fillion) solliciteert, nadat hij getuige was van een gewelddadige bankoverval, bij de politie van Los Angeles. Klein detail: met zijn 45 jaar is hij meteen de oudste 'rookie' die de politie ooit heeft gekend.

Dramaserie: Bancroft

20.40-22.15 uur op Canvas (dubbele aflevering)

Elizabeth Bancroft is niet alleen een fantastische detective, maar ook een controlfreak. De jacht op de moordenaar van een 27-jarige vrouw zorgt niet alleen voor gedoe tussen haar en haar collega Katherine, maar heeft ook invloed op haar geestelijk welzijn.

Film: Journey to the Center of the Earth

20.30-22.30 uur op SBS6

Wanneer de broer van een wetenschapper plotseling verdwijnt, besluit hij in IJsland naar hem op zoek te gaan, samen met zijn neefje en een lokale berggids. Ze komen terecht in een bijzondere, maar ook gevaarlijke verloren wereld, diep onder de aardoppervlakte.

Film: Dumb and Dumber To

20.00-22.10 uur op RTL 7

De gestoorde vrienden Harry Dunne (Jeff Daniels) en Lloyd Christmas (Jim Carrey) zijn geen steek wijzer geworden. Na een grap waar Lloyd twintig jaar voor uittrekt, gaat het dommige duo samen op pad omdat Harry net ontdekt heeft dat hij een dochter heeft.

Film: America's Sweethearts

20.30-22.35 uur op SBS9

Hoewel ze in het echte leven al uit elkaar zijn gegaan, moeten acteurs Kiki (Julia Roberts) en Eddie (John Cusack) nog steeds hun nieuwe film promoten. Terwijl de print van de film maar niet tevoorschijn komt, verzint de uitgever van de film een verhaal over de reünie van de twee. Eddie is intussen eigenlijk verliefd op de assistent van zijn vrouw en Kiki heeft zelf ook al een nieuwe vriend heeft gevonden.

