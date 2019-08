De laatste aflevering van het eerste seizoen van Chateau Meiland is pas net uitgezonden, maar het tweede seizoen staat al klaar. De realityserie rondom Martien Meiland die met zijn familie een bed and breakfast in Frankrijk opzet, keert 26 augustus terug op de buis, meldt SBS.

Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 al mee met het programma Ik vertrek, waarin ze een kasteel om wisten te bouwen tot een succesvol hotel. Na twee jaar besloot de familie wegens heimwee terug te keren naar Nederland.

Vanaf mei zijn ze met dochter Maxime op SBS6 te zien in hun eigen realityserie Chateau Meiland, waarin ze het avontuur nogmaals aangaan. In het eerste seizoen is te zien hoe ze het chateau verbouwen en naar de opening van hun bed and breakfast toewerken.

Chateau Meiland scoorde in de laatste paar afleveringen van het eerste seizoen rond de 800.000 kijkers.