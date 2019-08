Merel Westrik maakt de overstap van RTL Nieuws naar Net5, waar ze onder meer een talkshow gericht op vrouwen gaat presenteren.

Westrik gaat vanaf 1 september aan de slag voor haar nieuwe werkgever. De talkshow, een van de eerste nieuwe programma's die voorkomt uit de samenwerking tussen Net5 en LINDA, is vanaf half oktober wekelijks te zien.

"Om dit te kunnen doen, ga ik weg bij RTL Nieuws", zegt Westrik in een reactie. "Dat doet een beetje zeer. Ik heb ruim vijf jaar op de mooiste en beste nieuwsredactie van Nederland mogen werken."

De overstap naar Net5, waarvan LINDA-duo Linda de Mol en Jildou van der Bijl sinds 1 juli creatief directeur is, voelt voor Westrik goed. "Er ligt een avontuur voor me en ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ik daar naar uitkijk. Samenwerken met Linda en Jildou aan een nieuwe redactie en aan het begin mogen staan van een reeks nieuwe plannen om van Net5 weer de leukste vrouwenzender van Nederland te maken: ik kan niet wachten."

'Westrik heeft een sprankelende persoonlijkheid en veel humor'

Volgens De Mol en Van der Bijl heeft Westrik "een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke en tv-ervaring, maakt haar dé vrouw om Net5 een gezicht te geven."

Halverwege februari werd bekend dat het tijdschrift LINDA in handen kwam van Talpa en dat De Mol samen met Van der Bijl, creatief directeur van LINDA, aan de slag ging bij Net5. Zij willen Net5 neerzetten als vrouwenzender.

Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa, stelt dat de overstap van Westrik goed past bij de ambities van Net5. "De komende jaren gaan we samen met Merel programma's ontwikkelen die haar en de zender ongetwijfeld gaan versterken."

De 39-jarige Westrik volgde een opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht en begon in 2001 haar journalistieke carrière bij de Amsterdamse zender AT5. In 2011 maakte ze de overstap naar WNL, waar ze onder meer Vandaag de dag presenteerde met Eva Jinek. In 2014 ging ze bij het RTL Nieuws aan de slag.

Westrik deed ook mee aan het vorige seizoen van Wie is de Mol?, dat zich afspeelde in Colombia. Ze was de mol.