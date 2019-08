BNNVARA werkt aan een nieuwe dramaserie die gebaseerd is op de Vlaamse hit Dertigers, laat een woordvoerder donderdag aan NU.nl weten. Het is nog onduidelijk wanneer de serie te zien zal zijn.

De Vlaamse, fictieve reeks gaat over zes vrienden (allemaal dertig jaar of ouder) in Antwerpen, die afscheid nemen van het losse leven als twintiger en geconfronteerd worden met volwassen problemen.

De serie is sinds januari van dit jaar te zien op de Belgische zender Eén. Het eerste seizoen bestond uit 24 afleveringen en trok gemiddeld zo'n half miljoen kijkers. Een tweede seizoen is op dit moment in de maak.

De woordvoerder van BNNVARA laat weten dat de Nederlandse versie een bewerking van de Vlaamse reeks wordt.

Serie uitgezonden op tijdslot Pauw en Jinek

Woensdagavond meldde RTL Boulevard dat de serie zal worden uitgezonden in het huidige tijdslot van Pauw en Jinek, maar dat kan de BNNVARA-woordvoerder niet bevestigen. De twee talkshows zouden volgens het actualiteitenprogramma van RTL eerder op de avond worden uitgezonden.

Het management van Eva Jinek maakte enige tijd geleden bekend dat de presentatrice haar werkgever heeft verzocht op termijn de aanvangstijd van haar programma te vervroegen.

Een NPO-woordvoerder laat desgevraagd aan NU.nl weten dat eventuele wijzigingen in het programma-aanbod tijdens de komende najaarspresentatie zullen worden aangekondigd en toegelicht.