Johnny de Mol denkt niet dat hij over tien jaar nog televisieprogramma's presenteert. De presentator zegt dat niet omdat hij per se wil stoppen, maar omdat het televisielandschap snel verandert.

"Ik weet niet of het medium over tien jaar nog bestaat", aldus de veertigjarige De Mol in gesprek met Playboy.

Voor zichzelf ziet de presentator een toekomst in het coachen van jonge mensen. "Mensen in hun kracht zetten is een van de mooiste dingen die er zijn. Daar kunnen geen kijkcijfers tegenop."

De Mol is trots op zijn eigen programma's, maar denkt dat hij een programma als Down met Johnny niet voor eeuwig kan blijven maken. "Als iemand dat een keer van me zou willen overnemen, zou ik het heel leuk vinden om die persoon daarbij te helpen."

De presentator heeft geen ambities om zijn vader, die de grootste televisieproducent van Nederland is, op te volgen. "Ik ben daar zakelijk niet sterk genoeg voor en zou daar ook geen zin in hebben. Elke dag naar kantoor en elke dag vergaderen. Dat lijkt me niet echt iets voor mij."