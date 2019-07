Ria Bremer doet mee aan de dirigeershow Maestro. Dat bevestigt AVROTROS aan NU.nl naar aanleiding van een interview dat de presentatrice gaf aan De Telegraaf.

In gesprek met de krant vertelt de tachtigjarige Vinger aan de Pols-presentatrice dat ze altijd al droomde van een rol in een musical. "Het is jammer dat dat niet is gelukt, maar nu moet ik dat ook maar niet meer doen. Maestro biedt me de kans om toch nog iets muzikaals te doen. Dirigeren is iets fascinerends."

Bremer is de oudste deelnemer aan het programma tot dusver. Volgens haar hadden de makers "iemand nodig die de oudere garde bedient".

"En ze zeiden: 'Als jij ja zegt, is het bijzonder. We hebben jou nooit ergens gezien, in geen enkel televisiespel bijvoorbeeld.' En dat klopt. Daar ben ik altijd ver van uit de buurt gebleven. Maar Maestro past me precies."

Nieuw seizoen vanaf 27 oktober te zien

Het vijfde seizoen van het amusementsprogramma zal vanaf zondag 27 oktober te zien zijn bij de AVROTROS. De opnames van de show vinden binnenkort plaats in de Philharmonie te Haarlem.

Eerdere seizoenen van Maestro werden gewonnen door cabaretière Lenette van Dongen (2012), DI-RECT-gitarist Spike van Zoest (2014), zangeres Leona Philippo (2016) en actrice Maartje van de Wetering (2017). Frits Sissing verzorgt de presentatie.

Dit jaar zal NPO Radio 4-dj Jet Berkhout ook een achter de schermen-programma maken voor NPO2 Extra en de online kanalen van AVROTROS.