Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Bakwedstrijd: The Great British Bake Off

20.35-21.35 uur op NPO1

Het is veganweek, en dus gaan de overgebleven hobbybakkers aan de slag zonder boter, kaas en eieren, maar met kokos, aquafaba (het vocht uit een blik kikkererwten) en vooral bakblikken creativiteit.

Documentaire: Pisnicht: The Movie

21.05-22.05 uur op NPO3

Nicolaas Veul hoort al z'n hele leven allerlei homofobe opmerkingen. Soms als grapje, soms als scheldwoord, vaak als iets ertussenin. Terwijl er discussie wordt gevoerd 'of je nog wel alles kan zeggen in dit land', onderzoekt hij wat de impact van deze woorden op (vaak nog jonge) homo's is.

Realityprogramma: Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

21.30-22.35 uur op SBS6

In het Gelderse Lieren lagen Jan en Gerrie in de clinch met hun nieuwe buren Simon en Janny. Die laatsten hadden hun schutting véél te dicht op de erfgrens geparkeerd, waardoor de kippen van Jan en Gerrie geen eieren meer legden én de tomaten niet meer wilden rijpen. Allemaal onzin, volgens Mr. Visser. Viktor Brand vertrekt naar Lieren om te kijken of de vlag er inmiddels wat beter bij hangt.

Film: No Country for Old Men

21.05-23.05 uur op Canvas

De Texaan Llewelyn Moss stuit tijdens het jagen op een aantal lijken en een koffer met daarin 2 miljoen dollar. Het lijkt het resultaat te zijn van een mislukte drugsdeal. Moss besluit zijn vondst niet aan de politie te melden, maar de koffer met geld mee te nemen. Vanaf dat moment wordt hij achternagezeten door de psychopathische huurmoordenaar Anton Chigurh.

Film: Moonlight

22.05-00.00 uur op NPO3

De Afro-Amerikaanse Chiron groeit in de jaren tachtig op in Miami. Hij wordt gepest op school en heeft thuis een verslaafde moeder. De enige persoon die hem steunt, is drugsdealer Juan. Chiron probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond en seksualiteit.