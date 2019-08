Ellie Lust en Rik van de Westelaken spelen deze week een grote rol tijdens Pride-week in Amsterdam: ze zijn aanwezig bij de uitreiking van de Pride Awards en doen verslag van de Canal Parade. Maar ook de rest van het jaar zou meer gesproken moeten worden over lhbt-gerelateerde onderwerpen, vindt het presentatieduo.

"Het zwaartepunt ligt in deze week, en dan is er vooral aandacht voor de Canal Parade. Maar dat is de finale, de Pride is veel meer dan dat", vertelt Lust in gesprek met NU.nl.

Het stoort de voormalig politieagent hierbij dat er zo een beeld ontstaat van "naakte, frivole en extravagante mensen die het met iedereen doen". "Dat is natuurlijk niet zo, maar de gewone mens is geen nieuws. De media zouden moeten helpen laten zien dat het ook gewone mensen zijn die relaties hebben, ouders zijn, werken en vakantie vieren."

"Ik snap dat de kranten en andere media kiezen voor een foto met de meest uitgesproken boten, de grootste veren en de blootste billen", vult Van de Westelaken aan. "De media laten natuurlijk de meest uitgesproken beelden zien, maar niet de meest representatieve. Daarom willen we deze week meerdere mensen een podium geven, zodat dit beeld normaliseert. Dat laat zien dat iedereen er mag zijn, in welke vorm dan ook."

Seksuele geaardheid zou geen thema meer moeten zijn, vindt de Wie is de Mol-presentator. "Het streven is om de Pride te kunnen opheffen omdat het niet meer nodig is, maar dat zal voorlopig niet gebeuren."

'Nooit mijn bedoeling om boegbeeld te zijn'

Het duo is donderdag ook aanwezig bij de Pride Awards, de prijs voor zowel een bekende als een onbekende 'lhbti-held' (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen, red.). Onder anderen Romana Vrede, Margriet van der Linden en Erwin Olaf zijn hiervoor genomineerd.

Lust: "Zo'n heldenrol is weggelegd voor iemand die de moed heeft om vooraan te staan en die zichzelf durft te zijn bij het bespreken van dit kwetsbare thema." Maar volgens de presentatrice worden deze boegbeelden ook door het publiek gekozen. "Je kunt van alles doen, maar als je geen aansluiting vindt met de buitenwereld word je geen boegbeeld."

De voormalig politieagent is inmiddels zelf een boegbeeld geworden. "Dat is voor mij nooit een doel op zich geweest. Ik ben altijd 'El van de politie' geweest en vanuit die rol heb ik mezelf ingezet voor Roze in Blauw (netwerk binnen de nationale politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van antihomoseksueel geweld, red.). Op een gegeven moment wordt dat herkend door de buitenwereld. Ik heb nooit een boegbeeld willen worden, maar het is eervol om zo, ook nu ik niet meer voor de politie werk, iets te kunnen betekenen voor een ander."

Volgens Van de Westelaken is een rolmodel iemand die "comfortabel is met zichzelf". "Die zich uitspreekt over mensenrechten. Je hoeft niet per se op de barricade te staan, maar wel anderen stimuleren om na te denken en te praten over het onderwerp."

De presentator had in zijn pubertijd niemand die deze rol vervulde. "Maar toen ik uit de kast was en studeerde had ik wel wat aan Paul de Leeuw. Niet echt een rolmodel, maar wel iemand die homoseksualiteit bespreekbaar maakte, er grappen over maakte en zorgde dat het daardoor normaler werd."

Duo kijkt uit naar Canal Parade

Het presentatieduo kijkt er naar uit om samen, voor de tweede keer, verslag te doen van de Canal Parade. "Rik is een fijn mens en een lieve collega. We hebben elkaar inmiddels al vaak ontmoet en we leren elkaar steeds beter kennen", zegt Lust.

"Ellie is een uniek persoon", vult Van de Westelaken aan. "Als presentator is ze nieuw aan het front, maar ze brengt zo veel kennis en ervaring met zich mee. We zijn totaal verschillend, maar juist daarom in elkaar geïnteresseerd."

Vinden ze het jammer dat ze niet zelf meedoen met de botenoptocht? "Ik heb het jarenlang met vrienden gevierd, het is een van de leukste feesten van het jaar", vindt de presentator. "Maar het is een eer dat ik het mag presenteren. Er zal ongetwijfeld ooit weer een moment komen dat ik weer op de boot of op de kade te vinden ben."

Lust voer zelf tien jaar mee met de politieboot en vindt het leuk om de parade nu van de andere kant te bekijken. "Wellicht dat ik in de toekomst met een andere boot meega, maar voor nu sta ik met trots aan de kant. Het is een leuk feest, maar het is ook goed dat laagje dieper te laten zien. We leven in vrijheid en dat is een groot geschenk, daar mogen we trots op zijn en dat moeten we bewaken."