Carlo Boszhard wordt de nieuwe presentator van het datingprogramma Married At First Sight. Hij vervangt Peter van der Vorst, die zijn presentatieklussen afbouwt omdat hij bij RTL in dienst is getreden als programmadirecteur.

"Mensen, groot nieuws", schrijft de vijftigjarige Boszhard op Instagram. "Hij heeft me gevraagd en ik ben natuurlijk superblij. Ik heb gelijk uit mijn hart gezegd: ja, ik wil." De presentator verduidelijkt hierbij dat het om de presentatie van Married At First Sight gaat.

De TV Kantine-maker zal vanaf het vijfde seizoen van het programma te zien zijn. Het is nog niet bekend wanneer dat wordt uitgezonden, laat RTL in een reactie aan NU.nl weten.

In Married At First Sight zien de kandidaten elkaar pas voor het eerst voor het altaar. Daarna gaan zij samen op huwelijksreis en ook samenwonen. Een team van deskundigen koppelt van tevoren de beste matches aan elkaar. Uit de eerste vier seizoenen zijn nog drie koppels bij elkaar, van wie één stel inmiddels een kindje verwacht.

Eerder werd al bekend dat het door Van der Vorst gemaakte programma Verslaafd gepresenteerd gaat worden door Ewout Genemans.