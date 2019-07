De hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart, verwacht dat het tijdschrift winst gaat maken nu het blad is overgenomen. Dat zegt hij in een interview met NRC.

Voetbal International kampt al enkele jaren met teruglopende oplagecijfers. Twee weken geleden werd bekendgemaakt dat online-uitgever Digital Enterprises de titel overneemt.

De redactie hanteert daarnaast een nieuwe strategie, gericht op langlopende abonnementen. Abonnees betalen 5 euro per maand en krijgen daarmee toegang tot een site met specialistische voetbalstukken. De site heeft al meer dan tienduizend abonnees.

"Vergeet niet de context waarin we die abonnees kregen: met een eigenaar die niet meer in ons wilde investeren", zegt Zwart, die hiermee op WPG doelt. "En als je daarnaast legt waar we naartoe gaan, met een eigenaar die in ieder geval zégt in ons te willen investeren, ligt daar enorme potentie. Dus ik denk dat deze partij, die een flink bedrag neertelt, eigenlijk een koopje met ons heeft."

Redactie niet blij met overname door Voetbalprimeur-eigenaar

Toch is niet iedereen op de redactie blij met de overname van Digital Enterprises. Het weekblad zou volgens redactieleden beter af zijn bij een partij die door de redactie was voorgedragen.

Ook verachten veel verslaggevers de grootste site binnen Digital Enterprises: Voetbalprimeur.nl. Deze site heeft de status van een 'knip-en-plaksite' die groot is geworden door quotes van Voetbal International over te nemen en daarnaast gebruikmaakt van magere bronvermelding.

Er zijn Voetbal International-redacteuren die de link leggen tussen sites als Voetbalprimeur en de neergang van het blad.

'Ze zouden gek zijn als ze stoppen met het blad'

De andere hoofdredacteur van Voetbal International, Peter Wekking, heeft wel vertrouwen in de toekomst van het tijdschrift.

"Ze zouden gek zijn als ze stoppen met het blad. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goedlopend product kunnen maken en Digital Enterprises nooit een instrument in handen zullen geven om Voetbal International schade te berokkenen. Dat is hun belang niet, zolang we doen wat wij goed doen."