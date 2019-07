Johan Derksen is nog steeds van mening dat homo's die uit de kast willen komen karakter moeten tonen. Hij deelt deze mening nogmaals in gesprek met Ellie Lust in het programma Ellie aan de verkeerde kant, dat maandagavond werd uitgezonden.

Acht maanden geleden reageerde Derksen in het programma Veronica Inside op een brief van Bowi Jong aan de KNVB. Jong riep de voetbalbond hierin op homo als scheldwoord van en rond de Nederlandse voetbalvelden te verbannen.

Derksen zei destijds dat "homo's moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen". Volgens de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International dienen de jongens en mannen in kwestie vooral karakter te tonen.

Critici vinden dat Derksen zijn mening mag verkondigen, maar dat de commentator zich er niet voldoende van bewust is hoeveel mensen hij daarmee beïnvloedt.

'Heb er schijt aan'

Als Lust haar gesprekspartner vraagt om op diens oude uitspraken te reflecteren, laat Derksen weten zijn mening niet te hebben veranderd.

"Als puntje bij paaltje komt, denk ik dat iedere ouder - welke grap er ook gemaakt is - maar één doel en wens heeft: dat zijn zoon of dochter gelukkig is", zegt hij allereerst.

Derksen erkent daarnaast, net als acht maanden geleden, dat hij in zijn positie makkelijk praten heeft. "Maar ik denk dat de homo's wat meer karakter moeten tonen en gewoon moeten durven en het uiteindelijk wel meevalt. Ik vind dat heel veel mensen uit die homoscene heel erg gevoelig zijn over grappen en meningen over hen. Waar maak je je druk om? Ik adviseer slechts: wees eens een flinke jongen en kom eruit. Heb er schijt aan."

In het gesprek benadrukt Derksen verbaal en non-verbaal geweld tegen homo's af te keuren, maar ook van mening te blijven dat homoseksuelen hun ervaringen met het uit de kast komen aandikken. "En altijd in die slachtofferrol, 'want we hebben het al zo moeilijk'. Ik vind het wel meevallen."

Derksen sluit af door te stellen dat hij "niet het geweten van Nederland" is. "Als wat ik gezegd heb op tv een reden is voor homogeweld, dan moet iedereen met een mening van tv. Ik word er bijna van beschuldigd dat ik het homogeweld op mijn geweten heb. Jullie mogen mij homofoob noemen, het zal me een worst wezen, dit is mijn mening."

'Derksen heeft geen mening, het is discriminatie'

Lust laat desgevraagd aan NU.nl weten dat ze het een spannend gesprek vond. Ook vond ze het moedig dat Derksen hierover wilde spreken: "Hij had net zo makkelijk 'nee' kunnen zeggen. Maar het is geen mening die hij heeft, het is discriminatie."

Lust stoort zich vooral aan het feit dat zijn uitspraken een grote groep mensen bereiken. "Ik maak me zorgen over dat dertienjarige jongetje dat op de bank zit en die grappen over homo's aanhoort."

Lust, die Derksen sprak in zijn huis in Grollo, had de verwachting dat de VI-setting een rol had gespeeld bij zijn uitspraken. "Ik had gehoopt dat hij in zijn thuisomgeving genuanceerder zou zijn."