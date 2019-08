Het eerste programma dat Wendy van Dijk voor SBS6 gaat presenteren, is het datingprogramma Flirty Dancing, waarin kandidaten met elkaar dansen voordat ze nog maar één woord met elkaar hebben uitgewisseld. Van Dijk vindt het een heel leuk programma om mee terug te keren op de zender, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Van Dijk keert op 8 september na dertien jaar afwezigheid weer terug bij SBS6, nadat ze begin dit jaar had laten weten RTL te verruilen voor werkgever Talpa. "Het voelt heel fijn om weer op het oude, vertrouwde nest te zijn", vertelt Van Dijk. De 48-jarige presentatrice zegt dat een datingprogramma niet per se op haar wensenlijstje stond, maar vindt Flirty Dancing een perfecte show voor haar rentree bij SBS6.

"Het is enorm feel good, het ziet er mooi uit, het gaat over mensen die op zoek zijn naar de liefde. Het heeft een knipoog en humor, zodat het voelt als een romcom. Ik heb het me echt eigen gemaakt en ga af en toe zelf zwierend door het beeld."

Van Dijk voelde zich gelijk thuis bij het programma. "Ik hou zelf enorm van dansen, ik ben zeven jaar prof geweest", vertelt de presentatrice, die dansen en daten goed bij elkaar vindt passen. "Vroeger was stijldansen deel van de opvoeding en kwam je daar je toekomstige liefde tegen. Mijn ouders hebben elkaar zo ook leren kennen. Dat wordt steeds minder en minder, terwijl het een enorm leuke manier is om elkaar te ontmoeten."

Eerst dansen, dan daten

In Flirty Dancing moeten de twee kandidaten los van elkaar een dans leren, waarvan de choreografie wordt bedacht door choreograaf en danser Juvat Westendorp. Die leren de deelnemers in drie repetitiedagen en ze voeren de dans daarna samen uit. Na de date besluiten de kandidaten los van elkaar of ze op een 'echte' date willen.

"Mijn taak is om de deelnemers zich goed te laten voelen met mijn choreo", vertelt Westendorp. "Als ze dan eindelijk gaan dansen, moeten die pasjes in hun systeem zitten en moeten ze volledig op de intentie zitten. Ik wil dat ze zich comfortabel voelen, alleen dan kun je je op je date richten."

Voor de dansen wordt goed gekeken naar de wensen en eigenschappen van de kandidaten. "Eén deelneemster is helemaal into sprookjes, dus dan zoeken we daar een sprookjesachtige locatie bij uit", legt Westendorp uit.

Voordat de dans en muziek worden uitgezocht, moeten de deelnemers van alles over zichzelf én hun gewenste toekomstige partner vertellen. "Als je wil dat die klik er komt, dan moet je goed luisteren naar de wensen van de kandidaten", vindt Westendorp. "De innerlijke kenmerken, de wensen op het gebied van uiterlijk en aan de hand daarvan wordt er een nummers uitgezocht en maak ik de choreo. Heeft iemand moeite met anderen vertrouwen? Laat je dan maar naar achteren vallen tijdens de dans."

'De spannendste momenten delen we'

Van Dijk zegt tijdens de opnames te hebben gemerkt dat de formule van het programma werkt. "Je weet van elkaar dat je er serieus in staat, beide op zoek bent naar een mogelijke levenspartner. En je stelt je allebei heel kwetsbaar op."

"Je kunt zeker een klik leggen door te dansen", denkt Westendorp. "Ik geloof wel in het concept van liefde op het eerste gezicht en dat dit versterkt kan worden door fysiek contact."

Op het moment suprême zien de kandidaten elkaar voor het eerst en moeten ze gelijk met elkaar dansen. Van Dijk en Westendorp bekijken samen achter de schermen hoe de dans gaat. "De spannendste momenten delen we samen", vertelt de presentatrice, die bewondering heeft voor de kwetsbaarheid die de kandidaten tonen.

"Je deelt dat de zenuwen en adrenaline door je lijf gieren en dan moet je elkaar aanraken. Heel bijzonder om te zien", vindt Van Dijk. "Ik zat echt op het puntje van mijn stoel", vult Westendorp aan. "Het moet natuurlijk ook in één keer goed gaan."

Voor Westendorp is dit zijn eerste presentatieklus op televisie. "Ja, gelijk naast Wendy", lacht Westendorp. "De klik tussen haar en mij is goed, ze zorgt ervoor dat ik kan floreren en ze geeft me het vertrouwen en de ruimte."

Flirty Dancing is vanaf zondag 8 september te zien bij SBS6 om 21.30 uur.