We zijn er bijna! is wederom het best bekeken programma van de maandagavond. Het vakantieprogramma van Omroep MAX begon het nieuwe seizoen vorige week met ruim 1,7 miljoen kijkers en bereikte in de tweede week een vergelijkbaar aantal.

Het totale aantal mensen dat de eerste aflevering van de show heeft gezien, is inmiddels bijgesteld naar ruim twee miljoen kijkers. Dit komt door kijkers die de show op een later tijdstip hebben teruggekeken. In het programma gaat presentatrice Martine Van Os met vakantiegangers kamperen in de Balkan.

Omroep MAX wist ook met het programma MAX vakantieman de top vijf van best bekeken programma's te halen. Op deze show, die wordt gepresenteerd door Sybrand Niessen, stemden maandagavond 1,3 miljoen kijkers af. Dit was een fractie minder dan het kijkersaantal van de quiz De Slimste Mens dat op 1,33 miljoen uitkwam.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met een kleine 1,4 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma van de avond.