Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 3Doc: Ik ben er geen, ik ken er geen

22.00-22.50 uur op NPO3

Marnix Haak groeide op in een kerk waar iedereen hetzelfde was en dacht. Homo's had je er niet, dacht hij. Samen met Frans Blokhuis, domineeszoon en homo, spreekt hij met lhbt'ers die in de kerk én in de kast zaten.

Reportageserie: De Opvolgers

22.20-23.00 uur op NPO1

De familie Peetoom is al bijna vijftig jaar een begrip in de kapperswereld. Wat in de jaren zeventig startte in Santpoort-Zuid, groeide uit tot een imperium met maar liefst veertien zaken. Nu vindt de 74-jarige pater familias Rob het tijd om de schaar over te dragen.

Realityprogramma: Van onschatbare waarde

20.35-21.25 uur op NPO1

In deze eerste aflevering van het derde seizoen van Van Onschatbare Waarde probeert ene Hugo een zilveren rijtuighorloge te slijten. De experts lijken in de rij te staan voor zo'n mooi klokje en dus zet de verkoper erg hoog in.

Realityprogramma: Sharkwrecked: Crash Landing

23.30-00.30 uur op Discovery Channel

Paul de Gelder en James Glancy duiken met een parachute de Stille Oceaan in, op een plek waar veel piloten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de lucht werden geschoten. Hoe konden zij overleven?

Film: 10 Things I Hate About You

20.30-22.30 uur op Net5

De populaire en knappe Bianca Stratford (Julia Stiles) staat te popelen om uit te gaan met Joey Donner (Andrew Keegan), de knapste jongen op school. Maar de strikte regels ten huize Stratford verhinderen Bianca om haar romantische plannen in werkelijkheid om te zetten. Eerst moet namelijk haar oudere zus Kat - die helemaal geen interesse toont in jongens - een date hebben.

