Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 3Doc: Out

21:25-22:25 uur op NPO3

Via een montage van meeslepende video's die door jonge homo's, biseksuelen, lesbiennes of transseksuelen op het internet zijn gepost, laat deze documentaire het moment zien van hun coming-outs. Hierna zullen hun levens voor altijd zijn veranderd.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Misdaadserie: Endeavour Morse

21:25-23:00 uur op NPO1

In 1967 wordt op het platteland van Oxfordshire het lichaam van een jonge vrouwelijke buschauffeur gevonden. De zaak wordt aan de politie van Oxford overgedragen. Een verbitterde Endeavour Morse zit nadat hij van moord werd beschuldigd thuis, maar kan het niet laten om zich met de zaak te bemoeien.

Voor nog meer serietips kan je dit lijstje bekijken met de beste misdaadseries op Netflix!

Film: Gangster Squad

20:30-22:40 uur op SBS9

Los Angeles 1949. De gewetenloze, in Brooklyn geboren, maffiabaas Mickey Cohen (Sean Penn) heeft de stad in zijn greep. Hij zwaait de scepter over de drugs- en wapenhandel, prostitutie en de gokindustrie ten westen van Chicago. Alleen een geheime eenheid van de LAPD, onder leiding van brigadier John O'Mara (Josh Brolin) en Jerry Wooters (Ryan Gosling) durft het gevecht met Cohen aan te gaan.

Voor nog meer misdaad kan je deze 8 docu's en series op Netflix kijken!

Film: 300: Rise of an Empire

22:05-00:15 uur op Veronica

Na de overwinning op Leonidas' 300, trekt het Perzische leger onder leiding van Xerxes verder in zuidelijke richting naar de grote Griekse steden. Het democratische Athene is de eerste stad die ze tegenkomen op hun pad. De stad heeft een sterke vloot en staat onder leiding van admiraal Themistocles.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in augustus.

Drama: Anne+

22:20-23:35 uur op NPO3

Anne+ was een webserie van ongeveer tien minuten over de lesbische twintiger Anne. De afleveringen over Anne en haar turbulente liefdesleven zijn nu samengevoegd tot één lange film. Anne komt ex-vriendin Lily tegen en begint na te denken over alles wat er sinds hun break-up is gebeurd en alle vrouwen die ze heeft ontmoet.