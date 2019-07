Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: The Clinton Affair

22.45-23.30 uur op NPO2

"I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky" (Ik heb geen seks gehad met die vrouw, juffrouw Lewinsky), aldus Bill Clinton in 1998. De meningen over de situatie zijn nog altijd verdeeld. In deze zesdelige docu draait het om de afzettingsprocedure tegen president Clinton en spreekt Monica Lewinsky zich nog één keer uit.

Documentaire: Ellie aan de verkeerde kant

21.10-22.05 uur op NPO3

Als ervaringsdeskundige, in haar werk bij de politie en als ambassadeur van Pride Amsterdam weet Ellie Lust dat er wat betreft de acceptatie van lhbt's nog wel wat te winnen valt. Zeven op de tien homo's en transgender personen krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld.

Reportage: Expedition Unknown

23.30-0.30 uur op Discovery Channel

Josh Gates gaat samen met paleontologen in Mexico en Zuid-Afrika duiken in wateren waar het wemelt van de haaien. Ze onderzoeken waarom de megalodon plotseling uitstierf.

Film: Bruce Almighty

20.30-22.35 uur op Veronica

Bruce Nolan (Jim Carrey) is een nieuwsverslaggever met ambitie. Maar hij ziet de rest van de wereld zich hogerop werken, terwijl hijzelf achterblijft in de middelmatigheid. Na wederom een dag vol tegenslagen verwijt Bruce God nalatig te zijn, omdat Hij nooit naar hem luistert. God voelt zich aangesproken en geeft Bruce Zijn krachten om hem een lesje te leren.

Film: Cast Away

20.30-23.30 uur op RTL 8

Chuck Noland (Tom Hanks) is een hooggeplaatste functionaris bij het koeriersbedrijf FedEx die zijn werk boven zijn privéleven stelt. Wanneer hij met een vrachtvliegtuig in een storm terechtkomt, stort het toestel neer in de Stille Oceaan. Chuck weet uit het zinkende vliegtuig te ontsnappen en spoelt aan op een onbewoond eiland.

