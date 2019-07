Tom Kellerhuis was de laatste die auteur Joost Zwagerman (Gimmick!) voor diens zelfdoding interviewde. In retrospectief bekruipt hem het gevoel dat Zwagerman zeer goed wist dat dit interview weleens zijn laatste had kunnen worden.

"Ik vermoedde het al, maar werd het afgelopen weekeinde weer eens in dat vermoeden bevestigd dat het allemaal geënsceneerd lijkt te zijn door Joost, doordat ik bij toeval op een door hem geschreven essay uit 2013 stuitte over de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace, die zichzelf thuis verhing in 2008", zegt de hoofdredacteur van HP/De Tijd in een interview met Villamedia.

Volgens Kellerhuis zou het interview ook nooit zo goed zijn verkocht als de schrijver niet was overleden: "Daar heb ik wel een dubbel gevoel aan overgehouden. Maar ik ben in de eerste plaats een journalist die zijn werk probeert te doen."

Het interview met Zwagerman duurde tien uur en werd enkele dagen na diens dood gepubliceerd.

"Ik was aanvankelijk helemaal niet geïnteresseerd in een interview met Joost. Ik hapte pas toe toen hij zei: 'Ik wil je allerlei dingen gaan zeggen die ik nog nooit heb verteld.' Later heeft hij de afspraak drie keer afgezegd. Dat kwam door de medicatie en zijn ziektebeeld."

'Erg getroffen door zijn dood'

Zwagerman leed aan de ziekte van Bechterew en kampte met meerdere depressies. Op 8 september 2015 maakte hij een einde aan zijn leven in zijn huis in Haarlem.

"Ik was erg getroffen door zijn dood. Ook doordat we lang hebben gepraat, ik hem goed kende en we nog allerlei plannen hadden", zegt Kellerhuis.

"Ik lag bijna in te dutten toen ik om 23.00 uur op de avond gebeld werd dat hij de hand aan zichzelf had geslagen en ben meteen aan het werk gegaan, tot in de vroege uurtjes. Ik had hem al een versie van het interview gestuurd, die hem nooit meer heeft bereikt. Ik heb alle passages over zelfmoord die er nog niet in stonden verder uitgewerkt en heb het interview daarmee aangevuld."

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.