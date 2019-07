John van den Heuvel hoopt dat zijn beveiliging snel wordt afgeschaald, maar als het zover is zal hij ook onbehagen voelen. "Het zal wennen zijn weer alleen over straat te gaan", zegt de misdaadjournalist in de eerste aflevering van Zomergasten van dit jaar.

"Mensen vragen me weleens of ik bang ben, maar op het gebied van beveiliging hoef ik me geen zorgen te maken. Ik denk dat je dat gevoel eerder hebt op het moment - en hopelijk komt dat snel - dat er wordt gezegd: 'We gaan de beveiliging afschalen of beëindigen.' Want dan zal het denk ik toch wel weer wennen zijn weer alleen over straat te gaan. Ik snak daar bijna naar. Maar als het moment daar is, dan zal je dat toch wel gaan voelen."

Van den Heuvel sprak onder anderen met de voormalige politica Rita Verdonk en de eveneens bedreigde collega Paul Vugts van Het Parool over dit scenario. "Die zeggen ook dat dat moment, dat omslagpunt, soms onbehagelijk is", aldus de misdaadjournalist.

'Dat maakt het best wel pittig'

De 56-jarige Van den Heuvel wordt al meer dan anderhalf jaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), omdat hij onder meer liet weten bedreigd te worden door leden van een motorclub.

"Op mijn werk is daar verder prima mee te dealen. Deze jongens en dames van de beveiliging doen echt alles om mij mijn werk laten te doen. Maar mijn werk stopt op enig moment en dan heb je een privéleven, daar is het (de beveiliging, red.) ook heel nauw mee verweven geraakt. Je kan niet alleen tijdens je werk beveiligd worden als er een bepaalde dreiging is. Dat maakt het best wel pittig."

Af en toe bekruipt Van den Heuvel het gevoel de beveiliging gewoon op te zeggen. "Het is niet een heel fijn leven. Maar ik heb ook de verantwoording naar mijn gezin en mijn familie. Ik kan wel stoer zeggen: 'Jongens, ga allemaal maar weg.' Maar dat zou heel onverantwoordelijk zijn. Als ik vrijgezel zou zijn, zou ik dat misschien wel doen."