De muziekquiz Thank You For The Music op SBS 6 krijgt een tweede seizoen. Dit maakt presentatrice Kim-Lian van der Meij zaterdag bekend op Instagram.

"Leuk nieuws", schrijft Van der Meij in haar Instagrambericht "We will be back!". De laatste aflevering van de quiz trok 472.000 kijkers. Ook bedankt de presentatrice teamcaptains Johnny de Mol, Soundos El Ahmadi en Sanne Hans.

Thank You For The Music is een muzikale spelshow onder leiding van Kim-Lian van der Meij waarin drie teams het tegen elkaar opnemen. De winnaar van een spelletje mag een zanger uitkiezen, die vervolgens een liedje zingt. De goed gezongen noten leveren punten op en bij de fout gezongen noten gaan de punten naar het andere team.

Van der Meij laat haar volgers weten dat de afgelopen weken waarin zij de quiz presenteerde "een feestje" waren. Ook is ze ontzettend blij met alle positieve reacties.