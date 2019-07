RTL Boulevard is vrijdag niet op televisie uitgezonden, omdat de studio op het Leidseplein in Amsterdam tijdelijk geen stroom had door een storing. In plaats daarvan is een herhaling van de aflevering van donderdag uitgezonden op televisie.

Het presentatieteam, met onder meer Caroline Tensen en Luuk Ikink, heeft wel het laatste entertainmentnieuws besproken in een livestream die werd uitgezonden via Facebook.

Er vond aan het begin van de avond een stroomstoring plaats in het postcodegebied 1017, waar Boulevard wordt opgenomen. Deze werd rond 19.30 uur weer opgelost.

RTL bevestigt aan NU.nl dat de storing geen gevolgen heeft voor de uitzending van het RTL Nieuws, dat elders wordt opgenomen.