Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talkshow: Zomergasten

20.15-23.25 uur op NPO2

Zomergasten wordt dit seizoen geopend door misdaadverslaggever John van den Heuvel. De oud-politieman schrijft al bijna dertig jaar over criminaliteit in Nederland en wordt zelf regelmatig bedreigd. Dat belooft een spannend avondje te worden.

Documentaire: Ne Me Quitte Pas

22.00-23.45 uur op Canvas

In een klein dorp aan het einde van België delen de Vlaamse Bob en de Waalse Marcel eenzaamheid, humor en drankzucht. Bob is een vrijbuiter, terwijl Marcel een gezin heeft dat hij niet wil verliezen. De openheid van de hoofdpersonen is confronterend en pijnlijk, maar ook vermakelijk en charmant.

Film: Traffic

23.25-1.45 uur op NPO2

In Mexico gaan de agenten Javier Rodriguez en zijn partner Manolo Sanchez samen de strijd aan tegen de drugsmisdaad. Ze bevinden zich echter in een netwerk van corrupte collega's en moeten zelf ook de verleidingen weerstaan. Bij de DEA gaan Montel Gordon en Ray Castro ondertussen op zoek naar getuigen tegen de veroordeelde beruchte drugsbaron, Carlos Ayala.

Film: Indiana Jones and the Last Crusade

20.35-23.10 uur op Veronica

Op een dag wordt Indiana Jones benaderd door de rijke Donovan. Deze bezit een steen, waarop een soort beschrijving staat die naar de Heilige Graal moet leiden. In het bezit van de notities van zijn vader, reist Jones naar Venetië. Met de hulp van dokter Elsa Schneider vindt hij de ontbrekende schakel voor de locatie van de Heilige Graal.

Spelshow: Het Zijn Net Mensen

20.00-21.25 uur op RTL 4

Het is komkommertijd en dat betekent dat de herhalingen uit de kast worden getrokken. RTL 4 haalt Het Zijn Net Mensen uit de kast en het is de vraag wie dit keer de teamcaptains zullen zijn. Zien we Philippe Geubels? Of krijgen we toch Martijn Koning? Het wordt hoe dan ook lachen.

