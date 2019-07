Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Sportprogramma: Skûtsje Journaal

19.25-20.00 uur op NPO1

Terwijl men in het hoge noorden al 22 jaar op een nieuwe Alve­stêdetocht wacht, is er een evenement dat gelukkig wél elk jaar doorgaat: het SKS kampioenschap Skûtsjesilen. De schippers van veertien skûtsjes gaan de komende twee weken proberen zo min mogelijk punten bij elkaar te harken.

Bekijk ook ons lijstje met de vijf beste sportdocu's op Netflix.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in augustus.

Realityserie: 10 jaar Ik Vertrek

20.25-21.30 uur op NPO1

Mark en Margo verruilden in 2010 hun lingeriewinkel in Eindhoven voor een naturistencamping in Slowakije. Kleine complicatie: het terrein waar de camping moest verrijzen, was een ravage, het pand een bouwval, en de broodnodige centen om te verbouwen ontbraken. Omdat de naaktlopers door de aanhoudende stortbuien wegbleven, moest Mark zelfs elke winter naar Nederland om bij te beunen. Hoe is het zes jaar later?

Verleng je vakantie met deze reisseries op Netflix.

Film: King Kong

20.30-00.10 uur op Veronica

In 1933 zit actrice Ann Darrow (Naomi Watts) zonder werk en filmregisseur Carl Denham (Jack Black) zonder hoofdrolspeelster. De twee besluiten samen te werken en ze gaan op weg naar een onbekend eiland waar Denham zijn film wil opnemen. Officieel is dat eiland verlaten, maar dan ontdekken ze een kolossale gorilla.

Film: Made in America

22.30-00.40 uur op SBS9

De 17-jarige Zora Mathews is de dochter van Sarah Mathews (Whoopi Goldberg). Zora, die altijd werd verteld dat haar vader was overleden, komt erachter dat haar moeder gebruik heeft gemaakt van een spermadonor. Ze besluit haar vader op te zoeken, maar wanneer ze hem vindt, is ze erg teleurgesteld.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Spelshow: Thank You For The Music

20.30-22.00 uur op SBS6

Deze muzikale spelshow is vanavond alweer voor het laatst te zien. Of er een tweede seizoen komt van dit spelletje is nog niet bekend. We zeggen dus alvast bedankt tegen Thank You for the Music.