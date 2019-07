Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportage: Meer dan goud

21.20-22.10 uur op NPO1

Hans van Breukelen keepte in 1988 de nodige hoofdprijzen bij elkaar. Met PSV won hij de landstitel, bekerfinale én de Europa Cup 1. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij met Oranje Europees kampioen. Nu, 31 jaar later, heeft De Break ook de nodige mindere periodes beleefd, zoals de dood van zijn vrouw en een ferme burn-out na zijn ontslag als KNVB-directeur. Hij praat er open over met Leontien van Moorsel, Erben Wennemars, Elis Ligtlee, Bas van de Goor en Kim Lammers.

Documentaire: 2Doc: Voetbal is Oorlog

22.45-0.07 uur op NPO2

Een Groesbeekse familie riskeert alles om van de andere helft van het dorp te winnen. In 2013 krijgt de club Achilles'29 de kans om als eerste amateurclub te promoveren naar de Jupiler League. Ondanks dreigende financiële problemen gaan ze de uitdaging aan die met argusogen wordt gevolgd in het dorp.

Muziekprogramma: Sterren Muziekfeest: Mega Piraten Festijn 2018

20.30-21.20 uur op NPO1

In een uitverkochte GelreDome zong menig artiest en het publiek vorig jaar de longen uit het lijf. Samantha Steenwijk, de Snollebollekes en andere artiesten als Gerard Joling, Jan Smit en Lee Towers schraapten hun kelen voor onder meer een ode aan Koos Alberts, die in september overleed.

Film: '71

22.20-0.20 uur op SBS9

De jonge Britse soldaat Gary Hook (Jack O'Connell) wordt per ongeluk achtergelaten door zijn eenheid tijdens de angstaanjagende rellen in de straten van Belfast in 1971. Niet in staat om onderscheid te maken tussen vriend of vijand, moet de nieuwe rekruut alleen zien te overleven in de nacht en een veilige plek zien te vinden in het desoriënterende, gewelddadig en dodelijke landschap.

Film: The Shawshank Redemption

20.30-23.30 uur op RTL 8

Bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt veroordeeld tot tweemaal levenslang voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. In de beruchte staatsgevangenis Shawshank houden hoop en vriendschap met medegevangene Red (Morgan Freeman) hem op de been.

