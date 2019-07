De eerste aflevering van Floris, de serie uit 1969 met Rutger Hauer in de hoofdrol, is donderdagavond door 609.000 mensen bekeken.

Met de aflevering wilde de NPO een eerbetoon brengen aan Hauer, die vorige week vrijdag overleed.

De acteur brak door met Floris, waarin hij een ridder speelt die vanuit Portugal naar Nederland terugkeert en erachter komt dat zijn kasteel is overgenomen. De resterende afleveringen zijn te bekijken via NPO1 extra en NPO Start Plus.

Het best bekeken programma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat volgens Stichting KijkOnderzoek ruim 1,4 miljoen kijkers trok. Het NOS Journaal van 18.00 uur was goed voor een kleine 1,4 miljoen kijkers en De Slimste Mens (1,3 miljoen kijkers) maakt de top drie compleet.