Janine Abbring, die vanaf zondag 28 juli het nieuwe seizoen van Zomergasten presenteert, vindt het belangrijk dat de gasten in het praatprogramma haar aardig vinden.

"Is dat erg? Weet je, als je drie uur met elkaar aan een tafeltje zit en je vindt elkaar onsympathiek... ik weet niet wie je daarmee dient. Ik zit daar niet om vrienden te worden, maar een gemene deler vinden is wel waardevol", zegt ze in gesprek met Trouw.

De presentatrice beseft dat haar uitspraak misschien mensen op de kast jaagt. "Ik denk dat veel journalisten vies kijken als ik zeg dat ik aardig gevonden wil worden door mijn gasten. Maar dat is dan maar zo."

In haar voorbereiding kiest Abbring bij elke gast een bepaalde focus, of één grote vraag. Zo wil ze van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die zondag het seizoen aftrapt, weten in hoeverre zijn baan van invloed op zijn leven is.

"Hij is crimereporter, een heel gek beroep want hoe beter je erin bent, hoe meer je eigen leven ook in gevaar is. Hoe ver ga je daarin, welke offers breng je en wat vindt je omgeving daarvan? En is het het waard? Daar ben ik heel erg benieuwd naar", aldus de presentatrice.