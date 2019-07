Ik hou van Holland keert na drie jaar afwezigheid in september weer terug op televisie. Talpa maakt donderdag bekend dat de aftrap van het nieuwe seizoen op 7 september te zien zal zijn en om 20.00 uur wordt uitgezonden.

Bij haar verhuizing naar SBS6 neemt Linda de Mol het spelprogramma mee, dat vanaf 2008 werd uitgezonden door RTL. Ik hou van Holland wordt het eerste programma dat De Mol bij SBS gaat presenteren, bevestigt Talpa in gesprek met NU.nl.

Bekende spellen zoals Geen ja, geen nee zullen terugkeren en er wordt een nieuw spel toegevoegd aan de quiz.

Zoals al eerder is bekendgemaakt, keren ook teamcaptains Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge terug in het programma.

Afleveringen trokken gemiddeld twee miljoen kijkers

In 2016 was de voorlopig laatste reguliere aflevering te zien op RTL 4. Naar de uitzendingen keken gemiddeld zo'n twee miljoen mensen.

Ook werden diverse thema-uitzendingen gemaakt, onder meer tijdens het WK voetbal in 2010 en het 25-jarige jubileum van RTL (2014). Ook werd een oudejaarsshow uitgezonden in de jaren dat RTL 4 de spelshow in het pakket had.

In januari maakte de presentatrice bekend naar SBS over te stappen. De Mol neemt met haar overstap diverse succesprogramma's van RTL mee naar SBS6. Zo zal haar interviewprogramma Linda's Zomerweek op de zender te zien zijn. Ook de populaire RTL-programma's Postcode Loterij Miljoenenjacht, Weet Ik Veel, Oh, Wat Een Jaar! en Ik hou van Holland zullen in de toekomst worden uitgezonden op SBS6.