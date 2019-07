Celinde Schoenmaker, die momenteel te zien is in de Elton John-film Rocketman, zal de hoofdrol gaan spelen in de aankomende editie van The Christmas Show. Het jaarlijkse evenement in de Ziggo Dome dat wordt georganiseerd door RTL zal dit jaar een bewerking maken van het sprookje Doornroosje.

De Nederlandse musicalactrice speelt de rol van Doornroosje en Carlo Boszhard zal te zien zijn als verteller van het verhaal. Beiden waren ook vorig jaar te zien in de kerstshow van RTL, die toen draaide om het sprookje Assepoester.

Volgens Boszhard past het verhaal van Doornroosje goed bij de feestdagen. "Het gaat om liefde, saamhorigheid. En met het decor, de kostuums en kerstmuziek zoals Silent Night maken we er een echt kerstspektakel van", vertelt de presentator en acteur aan RTL Boulevard.

De voorstelling, die de titel Doornroosje en de Kerstprins krijgt, zal op 21 en 22 december te zien zijn in de Amsterdamse Ziggo Dome. Later wordt bekendgemaakt wie de andere rollen in The Christmas Show zullen spelen.