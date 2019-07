Humberto Tans voetbaltalkshow VTBL stopt na het eerste seizoen vanwege te lage kijkcijfers, maakt het programma woensdag bekend.

Eind maart besloot RTL 7 de show vanwege teruglopende kijkcijfers naar een later tijdstip op de zondagavond te verplaatsen. Daarmee kwam de uitzending samen te vallen met Studio Voetbal op NPO1. Eind mei werd aangekondigd dat Andy van der Meijde na de zomer een vaste gast zou worden. Nu is echter besloten dat de talkshow definitief moet stoppen.

"Met de kennis van het afgelopen jaar en de resultaten van een onderzoek onder kijkers en fans was dit een logische conclusie", laat VTBL weten via de eigen website. "De kijker heeft behoefte aan actuele voetbalbeelden voor de duiding en die zijn voor de zondag niet beschikbaar. De enige oplossing voor de beelden is VTBL verplaatsen naar een ander moment in de week. We hebben deze optie onderzocht en we denken niet dat schuiven in een drukbezette voetbalweek tot meer succes zal leiden."

Tan laat via een video op Instagram en Twitter weten dat hij baalt van het nieuws, maar dat hij er begrip voor heeft. Daarnaast maakt hij van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwe RTL-programma Repair Shop aan te kondigen. In dat programma kunnen mensen beschadigde voorwerpen met een hoge emotionele waarde laten herstellen. De show is oorspronkelijk een format van de BBC.