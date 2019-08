Janny van der Heijden genoot van de vrije rol die zij en André van Duin hadden bij de opnamen van Denkend aan Holland, waarvoor ze op een bootje door verschillende wateren van Nederland voeren.

"Het is niet gescript, wat we beiden heel fijn vonden", vertelt Van der Heijden aan NU.nl. "We wisten waar we naartoe gingen, maar dat was het dan ook. Dat maakt het programma heel ontspannen."

Met liefde en plezier liet Van der Heijden haar metgezel aan het roer. "Ik weet niet of je de promo gezien hebt, maar ik kan dus niet varen. Rechte stukken lukken me wel, maar zo'n ding aan wal leggen: daar begin ik niet aan. Dat laat ik liever over aan iemand met meer ervaring en André kan heel goed varen."

Verder was er niet echt een rolverdeling. "We zijn met z'n tweeën op stap en het zijn onze persoonlijkheden die de invulling verzorgen. We hebben het over wat we zien en wat in ons opkomt. Zo vertelt André dat hij ooit in een molen heeft gewoond en praten we over wonen aan het water. Al keuvelend ontdekken we Nederland vanaf het water."

'We hebben ook plensbuien gehad op de fiets'

Van der Heijden (64) en Van Duin (72), die al jaren samen te zien zijn in Heel Holland Bakt, voeren vier routes in verschillende delen van het land. Zo maakten ze een tocht over rivier De Linge en gingen ze naar West-Brabant.

Af en toe ging het duo ook aan wal voor een terrasje en een glas wijn. "We hebben vooral leuke dingen gedaan met mooi weer, maar we hebben ook plensbuien gehad op de fiets", aldus de presentatrice. "Alles had absoluut z'n charme."

Het Omroep MAX-programma is vanaf 5 augustus te zien op NPO1.