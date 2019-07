De Amerikaanse zender Lifetime is bezig met een nieuwe reeks van de voor een Emmy genomineerde documentaireserie Surviving R. Kelly. In Surviving Jeffrey Epstein zal onderzoek worden gedaan naar de vermeende misdaden die door de multimiljonair zijn begaan, meldt Deadline. Epstein wordt ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.

Epstein werd op 6 juli opgepakt op een vliegveld in New Jersey, nadat hij terugkeerde van een verblijf in Frankrijk. De multimiljonair wordt verdacht van mensenhandel met als oogpunt seksuele uitbuiting en criminele samenzwering. Hij stelt onschuldig te zijn.

Epstein zou tussen 2001 en 2005 tientallen tienermeisjes hebben betaald om naakte 'massages' uit te voeren en andere seksuele handelingen te verrichten. Hij gaf sommige meisjes ook geld om andere meisjes naar hem toe te brengen.

Bij de doorzoeking van het huis van Epstein in New York werden honderdduizenden foto's van (gedeeltelijk) naakte vrouwen gevonden. Daar zaten ook minderjarigen tussen, zeggen de aanklagers.

Ook vervolg in de maak van Surviving R. Kelly

Ook zal er een vervolg komen op Surviving R. Kelly. In de in januari verschenen documentairereeks beschuldigen meerdere vrouwen R. Kelly van seksueel misbruik. In de driedelige documentaire zeggen de vrouwen dat de r&b-zanger agressief en dwingend kan zijn. Vorige week werd bekend dat de serie is genomineerd voor een Emmy.

Tevens kondigde Lifetime aan bezig te zijn met een film die draait om de examenfraudezaak waarbij actrices Felicity Huffman en Lori Loughlin betrokken waren. Ze behoren tot een groep van vijftig mensen die van omkoping worden beschuldigd.

Rijke ouders betaalden in totaal 25 miljoen dollar (22,4 miljoen euro) om coaches om te kopen om hun kinderen bij gerenommeerde universiteiten als Yale en Georgetown te kunnen plaatsen. Verdere details over deze film zijn nog niet bekendgemaakt.