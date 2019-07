Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Interviewprogramma: In de beste families

21.10-22.00 uur op NPO2

Coen Verbraak keek vijftien seizoenen in de ziel van politici, strafpleiters en psychiaters. Nu maakt de interviewer het persoonlijk en onderzoekt hij de banden tussen broers en zussen. Daarbij is hij niet bang voor vragen als "wie was de favoriet van jullie ouders?"

Spelprogramma: De S.P.E.L.Show

21.25-22.10 uur op NPO1

Astrid Joosten is de ervaren spelleider van deze taalshow. Klaas van Kruistum, Jörgen Raymann en Janouk Kelderman nemen het op tegen een panel van onbekende Nederlanders. Wie is het beste in grammatica en spelling?

Realityprogramma: De slechtste chauffeur van Nederland vips

21.30-22.30 uur op RTL 5

Zes (semi-)bekende duo’s nemen het tegen elkaar op om niet de allerslechtste chauffeur van het land te worden. Wie verliest er naast zijn rijbewijs ook nog een kostbaar bezit?

Film: The Departed

22.00-01.05 uur op Veronica

De jonge undercoveragent Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) heeft opdracht gekregen te infiltreren in de criminele organisatie van de machtige Frank Costello (Jack Nicholson). Al snel wint Costigan zijn vertrouwen en kan er informatie worden doorgespeeld aan zijn echte werkgever. Ondertussen heeft Colin Sullivan (Matt Damon) zich bij de politie naar binnen gewerkt. Als aan beide kanten bekend wordt dat er mollen in het spel zijn, zijn de twee jongemannen hun leven niet meer zeker.

Film: The Age of Innocence

21.05-23.20 uur op Canvas

New York 1870. Newland Archer is verloofd met May Welland, een verloving volgens het boekje. Maar wanneer hij Mays nichtje de gravin Ellen Olenska ontmoet, wordt hij verliefd op haar. Zij valt op door haar vrijgevochten instelling, ze is gescheiden en daarom valt zij buiten de sociale gang van zaken van de hogere kringen in die tijd.

