Matt Preston, Gary Mehigan en George Calombaris stoppen als juryleden en presentatoren van Masterchef Australië. Na elf jaar verdwijnen de drie vaste gezichten van het programma.

Netwerkbaas Paul Anderson laat weten dat de onderhandelingen, die maandenlang hebben geduurd, zijn gestopt en dat er naar vervangers gezocht zal worden.

"We willen Gary, George en Matt graag bedanken voor de afgelopen elf jaar", aldus Anderson. Preston, Mehigan en Calombaris konden het niet met het netwerk eens worden over verschillende details in hun contracten.

"We hebben in de afgelopen jaren fantastische mensen ontmoet, nieuwe dingen geleerd over eten en met de beste chefs van de wereld mogen werken", schrijft Preston op Twitter. Hij wenst de nieuwe juryleden veel succes.

Masterchef Australië wordt in Nederland uitgezonden bij Net 5. In Australië is het één van de best bekeken programma's.