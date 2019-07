Hans Faber, de oom van de in 2017 vermoorde Anne, hekelt de manier waarop sommige media te werk gingen tijdens de zoektocht naar zijn destijds vermiste nicht. Tegen Villamedia zegt hij dat "redacties beter moeten nadenken".

Toen de recherche onderzoek deed naar een plek die door de veroordeelde dader Michael P. werd aangewezen als de plaats waar Anne begraven zou zijn, werd het gebied in Zeewolde afgezet.

De media moesten buiten de omheining wachten, maar persbureau ANP huurde een helikopter om de activiteiten van boven te kunnen filmen. Faber ergerde zich daaraan. "Ten eerste verstoorden ze het onderzoek, de politie heeft nog even overwogen om het luchtruim te sluiten."

"Maar daarnaast hadden er ook al foto's online kunnen staan voordat wij als familie waren ingelicht. Het 'keurige' ANP maakt die foto's en een 'kwaliteitskrant' als NRC plaatst ze gewoon. Ik vind dat daar op redacties beter over moet worden nagedacht."

ANP: 'Ethische afweging is belangrijk'

"Net als andere media hebben we elke dag uitgebreid verslag van de zoektocht gedaan, dit was het eerste moment dat de concrete zoekplaats in beeld kwam", zegt Johan Groeneveld van het ANP, die destijds bij de zaak betrokken was. "We vonden dat het journalistiek heel belangrijk was om dat in beeld te brengen, wat we met een helikopter in de lucht hebben gedaan."

Volgens Groeneveld heeft het ANP bij de luchtverkeersleiding nadrukkelijk toestemming gevraagd en gekregen om daar te mogen vliegen. "Nog belangrijker is uiteraard de ethische afweging geweest. We hebben de fotograaf de opdracht gegeven om de zoekplaats wijd in beeld te brengen en vervolgens een selectie van het beeldmateriaal gemaakt. We hebben veel moeite gedaan om hierbij te zoeken naar een benadering waarbij het journalistieke doel en de ethische afweging volledig in balans waren."

Volgens Groeneveld heeft een politiewoordvoerder achteraf gezegd dat geen van de gepubliceerde foto's het onderzoek in gevaar heeft gebracht. Na het lezen van het interview met Faber in Villamedia zijn alle betreffende luchtfoto's uit het ANP-archief gehaald, omdat deze "nu geen doel meer dienen".

'Begrijp niet dat er geen eind- of hoofdredacteur ingrijpt'

Daarnaast verbaasde Faber zich over de regionale omroep RTV Utrecht, die een livestream op Facebook optuigde tijdens het leegpompen van een vijver in Huis ter Heide.

"Ik heb Anne-Marie Verhagen (journalist RTV Utrecht, red.) er later over gesproken. Zij zei dat ze zich op dat moment niet bewust was van wat de kijkers allemaal op de achtergrond konden zien. Ik snap dat een verslaggeefster een fout maakt, alleen begrijp ik niet dat er geen eind- of hoofdredacteur is die op dat moment ingrijpt."

Volgens Faber denken media te weinig na over de ongefilterde beelden die ze op sociale media verspreiden. "Je moet als medium nadenken hoe je daarmee omgaat."

Onder de streep heerst toch een goed gevoel over de invloed van de journalisten op de tragische zaak: "Zo slaagde RTL Nieuws erin documenten van een eerdere rechtszaak tegen P. boven water te krijgen."

Yvon Jaspers zocht contact met familie

Ook zegt Faber dat Yvon Jaspers contact heeft gezocht met de familie, enkele dagen na de uitzending van Pauw waarin zij samen met de vader en oom van Anne te gast was.

De presentatrice zat die dag aan tafel wegens de uitspraak van het Commissariaat voor de Media (CvdM), die een onderzoek instelde nadat in media verhalen waren verschenen over haar aanstelling bij het bedrijf ForFarmers. Het CvdM meldde dat Jaspers werd vrijgepleit, maar dat de KRO-NCRV zorgvuldiger had moeten zijn bij het beoordelen van de schnabbels van de presentatrice.

Jaspers vertelde in de uitzending dat zij tijdens de periode van het onderzoek "alleen maar kon huilen". "Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen."

Faber: "Ik zag gewoon gebeuren dat het geen handig optreden was van Jaspers, maar wij hadden er verder geen last van. Een paar dagen later hebben we nog wel een mailtje van haar gekregen waarin ze haar excuses maakte."

De Boer zoekt Vrouw-presentatrice kreeg na de uitzending kritiek op haar houding tijdens haar gesprek met presentator Jeroen Pauw, die later in het programma Café Hendriks & Genee daarover zei: "Ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: waar heb ik het eigenlijk over als ik naar deze mensen kijk?"